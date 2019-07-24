"Укртелеком" увеличил EBITDA на 10,8%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно ему, за отчетный период общий доход "Укртелекома" остался стабильным - на уровне почти 3,3 млрд грн по сравнению с 3,249 млрд грн за аналогичный период прошлого года, в том числе доход от телекоммуникационных услуг составил 2,755 млрд грн

"Укртелеком" отмечает, что ему удалось в январе-июне этого года увеличить доход от интернет-услуг на 8,2% – до более чем 880 млн грн за счет продолжения разворачивания оптики (плюс 1400 км с начала года) и подключению территориальных общин к интернету.

Компания уточняет, что в бизнес-сегменте продажи интернет-услуг возросли на 8,6% – до 184 млн грн, а среди частных пользователей – на 8,1%, до 698 млн грн. По ее данным, сегодня она предлагает услуги интернета почти в 2300 населенных пунктах Украины.

"Укртелеком" напоминает, что во втором квартале начал крупный проект по прокладке более 3500 км волоконно-оптических линий для обеспечения оптическим интернетом почти 300 небольших городов и сел.

Согласно сообщению, по сравнению с первым полугодием 2018 года доходы от фиксированной телефонии уменьшились в массовом сегменте на 6,5%, в корпоративном – на 1,6%, и в целом составили почти 1,385 млрд грн, что соответствует аналогичной тенденции уменьшения доходов от голосовых услуг у мобильных операторов.

Компания отмечает, что благодаря переходу на современные информационно-коммуникационные технологии (такие как оптический интернет, "облачные" сервисы, защита от DDoS атак, доступ к телевизионному контенту), ей удалось улучшить свои позиции в корпоративным сегменте. В частности, за год количество подключений к "облачной" АТС выросло на 5 тыс. – до почти 20 тыс. номеров. Помимо того, до более 1,5 тысячи увеличилось количество экранов, подключенных к "TV Бизнес", растет количество пользователей оптического интернета в торгово-развлекательных центрах и бизнес-центрах, а число медицинских и образовательных учреждений, а также ОТГ, подключенных к оптическому интернету, к началу июля превысило соответственно 300, 300 и 100.

Согласно сообщению, в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в первом полугодии этого года "Укртелеком" вложил почти 362 млн грн, что на 67% превышает показатель первого полугодия 2018 года.

Помимо того, на 35% – до 138 млн грн выросли доходы компании от коммерческой аренды имущества, освобожденного в процессе модернизации инфраструктуры, чему способствовало сотрудничество компании с электронной системой ProZorro.

Как сообщалось, "Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. EBITDA оператора за минувший год сократилась на 12% – до 1,618 млрд грн, выручка – на 2,3%, до 6,449 млрд грн.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.