НАБУ снова проводит обыски в офисе "Богдан Моторс" Гладковского

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка, – сказал он.

Другой источник сообщил агентству, что обыски проходят также и в банке.

В корпорации "Богдан Моторс" подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе компании и в очередной раз назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.

Как отметили в корпорации, речь идет о реструктуризации кредита, которая была открытой.

"Мы неоднократно открыто говорили о том, что кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу", - сообщил агентству пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля

В "Богдан Моторс" также отметили, что постоянные обыски ставят под угрозу выполнение корпорацией выигранных на конкурсах контрактов по поставкам автобусов и троллейбусов муниципалитетам, которые закупают их за кредитные средства ЕБРР.

Как сообщал БизнесЦензор, 19 июля НАБУ провело обыски в помещения компании "Богдан Моторс" и спортивном клубе "5 элемент".

Как сообщалось, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Среди центральных фигурантов схемы в телепроекте был назван Игорь Гладковский – старший сын Олега Гладковского, который сейчас возглавляет корпорацию "Богдан". Как утверждали журналисты, в числе фигурантов схемы, которую за дачу взяток на системной основе "крышевали" сотрудники Генпрокуратуры, Военной прокуратуры ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ, первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

Уволенный на фоне коррупционного скандала Гладковский (Свинарчук) еще до своего назначения в СНБО заявил, что не планирует продавать свою часть акций в корпорации "Богдан". При этом Гладковский заявил, что но не видит в этом конфликта интересов бизнесмена и государственного чиновника, так как после назначения на госслужбу вышел из всех органов управления корпорации.

После увольнения из СНБО Гладковский вернулся на должность президента корпорации "Богдан".

Напомним, Олег Гладковский приказом президента Петра Порошенко от 17 февраля 2015 года был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

Гладковский (до смены фамилии - Свинарчук), как и Игорь Кононенко, входит в ближайшее окружение Петра Порошенко. Порошенко ранее заявлял, что продал свою долю в "Богдане" Гладковскому еще в 2009 году. Однако, по данным СМИ, бизнес-структурам Порошенко все еще принадлежат миноритарные доли в "Богдане".