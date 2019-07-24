Фальшивый иск против SkyUp дошел до Верховного Суда

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

В то же время, Пасенко на самом деле не обращалась в Барышевский суд, а обратилась в полицию и написала заявление об отказе от иска.

На сайте "Судебная власть Украины" указано, что 17 июля в Кассационный гражданский суд Украины в составе Верховного суда поступили сразу две кассационные жалобы якобы от имени Пасенко.

Предметом иска значится защита прав потребителей и "прекращение действия, нарушающего право и принудительное исполнение обязанности в натуре". Имеется в виду исполнение решения Барышевского суда о приостановлении лицензии авиаперевозчика.

В свою очередь, в авиакомпании SkyUp Airlines, которая в Киевском апелляционном суде оспаривает это решение, заявили, что обе эти жалобы - "абсолютно бессмысленные".

"Учитывая "нереальность" истицы, эти жалобы от ее же имени, свидетельствуют о намерении затянуть дело", - считает юрист по авиационному права Андрей Гук.

24 мая Барышевский районный суд Киевской области решил приостановить лицензию SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Журналисты нашли истицу к SkyUp: оказалось, заявление в Барышевского суда она не писала. 18 июня Пасенко обратилась в полицию с заявлением о том, что она не подавала иск. Позже стало известно, что она подала заявление об отказе от якобы своего иска.

24 июня Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp.

Литвиненко подала заявление об отставке, которое должны были рассмотреть на заседании Высшего совета правосудия 18 июля. Но за несколько дней до рассмотрения она это заявление отозвала.