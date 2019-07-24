"Приватбанк" запустил денежные переводы из Греции в Украину

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Переводы Smart Pay из Греции в Украину можно отправлять в евро. В Украине их можно получить или отправить через PrivatMoney в Приват24, мобильном приложении Privat24, терминале самообслуживания, отделении "Приватбанка" или позвонив на номер сервисного центра банка 3700", - сообщает банк.

Получение переводов Smart Pay также доступно во всех банкоматах "Приватбанка".

"Smart Pay Services SA - платежная организация, лицензированная Банком Греции (PSD2) с более чем 10-летним опытом работы в сфере денежных переводов", - сообщает "Приватбанк".