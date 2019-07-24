Строительные работы в Деснянском районе угрожают водоснабжению Киева, – "Киевводоканал"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканал" сообщает БизнесЦензор.

"Киевводоканал" сообщает, что в Деснянском районе столицы, в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции ведутся подготовительные работы к строительству.

"Киевводоканал" глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах Д = 1200-1400 мм, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции", - сообщает компания.

Ковш расположен в районе 300 метров от участка. "Ковш и водоводы имеют стратегическое значение для Киева, ведь Деснянский водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды города", - сообщает "Киевводоканал".

"Повреждение водоводов или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева", - сообщает "Киевводоканал".

"Киевводоканал" будет обращаться в соответствующие инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству.