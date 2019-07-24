Инвесторы потеряли $1 миллиард во второй день работы китайского аналога Nasdaq

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Акции 21 из 25 компаний, представленных на бирже, упали из-за фиксации прибыли после резкого роста в день открытия, что привело к потере около 9% от общей рыночной капитализации.

Рост акций достигал 520% в рамках дебюта биржи в понедельник. Общая капитализацию площадки к концу дня выросла более чем в два раза до 529 миллиардов юаней с 225 миллиардов.

Падение акций во вторник было не таким масштабным, как рост накануне, однако достаточно резким, в результате чего пять крупнейших акционеров STAR, включая новоиспеченных миллиардеров понедельника, технически потеряли 6,94 миллиарда юаней в совокупности.

Падение возглавила China Railway Signal & Communication Corp, акции которой рухнули на 18,4%, что стало самым резким падением дня. Но даже после этого ее акции были на 71% выше, чем цена IPO.

Espressif Systems (Shanghai) Co., производитель микросхем беспроводной связи, возглавил рост - его акции подорожали на 14,2%.

Созданная по примеру Nasdaq, STAR Market призвана стать драйвером реформ рынка капитала, включая систему IPO по американскому образцу, и способствовать продвижению местных технологических компаний на фоне тяжелой торговой войны с США.