БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.07.19 20:01

Alibaba открыл свою площадку для продавцов из США

Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group предоставил доступ к своей платформе производителям, оптовым продавцам и дистрибуторам из США. Благодаря этому они получат доступ к мировому рынку электронной торговли b2b, объем которого, по данным Комитета по внешней торговле США, достигает $23,9 трлн.

alibaba

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

До сих пор американский средний и малый бизнес мог только покупать на Alibaba.com.

При этом почти треть покупателей, совершающих покупки на этой платформе, базируется в США, а более 95% из 150 тыс. продавцов находятся в Китае.

Всего Alibaba.com обслуживает около 10 млн активных покупателей более чем из 190 стран и регионов мира.

По условиям китайской платформы продавцам из США нужно будет заплатить вступительный взнос в размере $2 тыс., а также оплачивать разные рекламные и маркетинговые расходы.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100