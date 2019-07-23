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23.07.19 20:10

Новый Cadillac Escalade будет иметь полностью электрическую версию

Cadillac Escalade пятого поколения будет идти сразу с тремя вариантами трансмиссии, одна из которых будет полностью электрической. Ожидать поступления в продажу такого электромобиля стоит после 2021 года.

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Об этом сообщает Autogeek, передает БизнесЦензор.

Дальность пробега Cadillac Escalade на одном заряде батареи будет достигать 400 миль, или 644 километров.

С учетом размеров и веса автомобиля - 2430-2800 килограммов в нынешней версии - машина должна иметь мощный аккумулятор.

Новый Cadillac Escalade будет иметь полностью электрическую версию 01

Отмечается, что у Escalade уже есть конкуренты в плане пробега. Сейчас Tesla пролагает свою Model X с 523 километрами при использовании батареи мощностью 100 кВт-ч. При том, что к 2021 году компания Илона Маска намерена его увеличить.

Кроме этого есть и Rivian со своим R1S с максимальной дальностью в 660 километров и это уже больше, чем у Cadillac, и машина готова к запуску в производство, а не находится в разработке.

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