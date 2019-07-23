Uber Shuttle запустил четвертый маршрут в Киеве

Об этом сообщает Autogeek, передает БизнесЦензор.

Теперь стал доступен маршрут с жилмассива Троещина на Печерск через Подол.

Uber Shuttle с Троещины на Печерск ездит по будням с 7 утра до 21 вечера каждые 15 минут.

Маршрут шаттла начинается с проспекта Маяковского, 97/15, далее пролегает через проспект Шухевича (Ватутина), через Северный мост на проспект Бандеры, затем - на Новоконстантиновскую улицу, Контрактовую площадь, улицу Сагайдачного, Крещатик, Бассейную, и завершается на улице Мечникова, 8 (рядом со станцией метро "Кловская").

Обратный маршрут с Печерска на Троещину пролегает по тем же точкам, что и в центр, только с заездом на Спасскую и Межигорскую улицы.

Стоимость поездки при помощи UberShuttle зависит от расстояния поездки:

15 грн за поездки от 0 до 8 км

20 грн за поездки от 8 до 12 км

25 грн за поездки от 12 до 16 км

30 грн за поездки более 16 км

Киев стал первым городом в Европе, в котором запущен пилотный сервис UberShuttle. Сначала запустили два пилотных маршрута: с Виноградаря на площадь Победы (к цирку) и обратно, а также с Дарницы на Лыбедскую и обратно. Затем Uber Shuttle получил третий маршрут: от Соломенского рынка на Бессарабку (до парковки "Олимпийского") и обратно.

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