В Украине запустили проект для борьбы с Facebook-троллями

Об этом сообщает Детектор Медиа, передает БизнесЦензор.

Для борьбы с такими троллями будут привлекать волонтеров. Для участия в проекте зарегистрироваться могут все желающие.

"С помощью волонтеров-киберэльфов будет сформирована база данных аккаунтов, которые характеризуются выше описанным поведением. После этого "Интерньюз-Украина" обратится с жалобой в компанию Facebook с настойчивой просьбой дополнительно проверить и заблокировать такие профили. С целью уменьшения количества жертв манипуляций в сети организация разработает специальное расширение для Google Chrome, которое после запуска будет маркировать аккаунты "троллей", которые внесены в базу данных. Таким образом, пользователи будут предупреждены об опасности информационных манипуляций", - сказано в сообщении организации.

Зарегистрированные участники проекта пройдут специальный инструктаж, который поможет волонтерам понять, где искать и как распознавать Facebook-троллей.

Такая инициатива организована на основе молдавского проекта Trolless.

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