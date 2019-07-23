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23.07.19 20:35

Google тестирует функцию отправки сообщения с экрана блокировки

Компания Google начала выборочное тестирование новой функции для голосового помощника Google Assistant. В последней бета-версии приложения Google, команда "отправить текст" начала работать с экрана блокировки.

Google тестирует функцию отправки сообщения с экрана блокировки

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на 9to5google.com, передает БизнесЦензор.

Ранее Google не позволяла отправлять сообщения голосовыми командами Ассистента при заблокированном смартфоне. Это был один из компромиссов, когда разработчикам приходится выбирать между большей безопасностью или большим удобством.

Определив получателя и текст сообщения, Google Assistant предоставляет визуальное и голосовое подтверждение. Во время всего процесса взаимодействия с Ассистентом смартфон остается заблокированным.

Пока тестирование проводится на небольшой группе пользователей.

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