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23.07.19 17:42

Кабмин одобрил план реформирования Налоговой и Таможенной служб

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабинета министров от 5 июля 2019 года №542-р "Об утверждении планов действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику".

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Об этом говорится в сообщении Минфина, передает БизнесЦензор.

Минфин совместно с межведомственной рабочей группой, в состав которой вошли международные эксперты, представители бизнес-ассоциаций, государственных органов власти и народные депутаты, разработали два проекта планов действий для реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Планы предусматривают:

Это будет способствовать институциональному реформированию Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, будет соответствовать современным международным стандартам и устранит недостатки в системе администрирования налогов, таможенного оформления, а также обеспечит внедрение в работу указанных органов лучших мировых практик как в виде введения новых процедур, так и через модернизацию имеющихся.

18 декабря 2018 года Кабинет министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы как отдельных центральных органов исполнительной власти.

27 декабря 2018 года Кабинет министров принял распоряжение №1101 о концептуальных направлениях реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Во исполнение пункта 2 указанного распоряжения Минфин совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику, разработал проекты Плана действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую политику, и Плана действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную таможенную политику.

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