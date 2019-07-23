Кабмин одобрил план реформирования Налоговой и Таможенной служб

Об этом говорится в сообщении Минфина, передает БизнесЦензор.
Минфин совместно с межведомственной рабочей группой, в состав которой вошли международные эксперты, представители бизнес-ассоциаций, государственных органов власти и народные депутаты, разработали два проекта планов действий для реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.
Планы предусматривают:
- оптимизацию организационной и функциональной структур служб;
- совершенствование процедур административного обжалования;
- управление информационными системами и технологиями;
- развитие персонала, антикоррупционные меры;
- стимулирование добровольной уплаты налогов, развитие налоговых сервисов;
- управление рисками, налоговый контроль и аудит;
- совершенствование работы, направленной на погашение налогового долга;
- противодействие размыванию налоговой базы и усиление функции анализа трансфертного ценообразования;
- содействие безопасности и международной торговле, включая упрощение и гармонизацию таможенных процедур;
- содействие эффективному взиманию таможенных платежей;
- развитие инфраструктуры, электронных технологий и сервисов для международной торговли;
- защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;
- повышения эффективности международного таможенного сотрудничества.
Это будет способствовать институциональному реформированию Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, будет соответствовать современным международным стандартам и устранит недостатки в системе администрирования налогов, таможенного оформления, а также обеспечит внедрение в работу указанных органов лучших мировых практик как в виде введения новых процедур, так и через модернизацию имеющихся.
18 декабря 2018 года Кабинет министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы как отдельных центральных органов исполнительной власти.
27 декабря 2018 года Кабинет министров принял распоряжение №1101 о концептуальных направлениях реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.
Во исполнение пункта 2 указанного распоряжения Минфин совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику, разработал проекты Плана действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую политику, и Плана действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную таможенную политику.