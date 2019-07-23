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23.07.19 17:30

Рост мировой торговли в первом квартале был самым медленным с 2012 года, – МВФ

Мировая торговля расширилась всего на 0,5% в первом квартале 2019 года в годовом выражении, продемонстрировав самые низкие темпы роста с 2012 года.

Рост мировой торговли в первом квартале был самым медленным с 2012 года, – МВФ

Об этом сообщила главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как сообщалось, МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в этом и следующем годах, предупредив, что новые пошлины США и Китая, автомобильные тарифы или Brexit без сделки могут еще больше замедлить расширение, ослабить инвестиции и нарушить цепочки поставок. 

По словам Гопинат, МВФ не наблюдает признаков рецессии, но видит "существенные понижательные риски" для глобального роста в будущем.

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