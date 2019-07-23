Apple может приобрести бизнес Intel по производству микрочипов для смартфонов

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Источники уверяют, что о самой сделке может быть объявлено уже на следующей неделе. Покупка будет включать в себя патенты на чипы для модемов и обойдется производителю смартфонов примерно в $1 млрд.

Историческим поставщиком микрочипов для смартфонов Apple многие годы был Qualcomm. Этот союз распался в 2017 году из-за патентного спора, а место поставщика чипов занял Intel. Однако через два года взаимных обвинений и судебных разбирательств Apple и Qualcomm неожиданно для всех объявили о перемирии и возвращении к партнерским отношениям. Intel же оказался лишним. Спустя несколько часов после объявления о примирении Apple и Qualcomm компания Intel сообщила об уходе с рынка 5G-модемов для смартфонов, посчитав его бесперспективным для себя. По данным WSJ, компания ежегодно теряла на этом бизнесе по $1 млрд.

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