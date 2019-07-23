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23.07.19 16:55

В Украине интенсивность речных перевозок в 4 раза ниже, чем в Болгарии. ИНФОГРАФИКА

В Украине на один километр судоходных рек приходится около 7,7 тыс. тонн грузов.

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Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Ассоциации "Реки Украины", передает БизнесЦензор.

"Насколько эффективно используют потенциал рек в странах Европы? Это зависит от объема грузов, который перевозят на один километр водных путей. Например, в Румынии этот показатель составляет 25,2 тыс. тонн грузов, а в Австрии - 20,5 тыс. тонн. Зато в Украине на один километр судоходных рек приходится около 7,7 тыс. тонн", - подсчитали в Ассоциации "Реки Украины".

Ранее сообщалось, что специалисты из Беларуси и Украины исследуют возможность восстановления судоходства по Припяти. Водный путь Е-40 свяжет Балтийское и Черное моря через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр.

В Украине интенсивность речных перевозок в 4 раза ниже, чем в Болгарии 01

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