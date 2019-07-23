Размер частного локомотивного парка в Украине составляет 2500 штук, – "Укрзализныця"

Об этом рассказал директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение компании.

"По нашим оценкам, тяговый частный парк насчитывает 2,5 тыс. единиц, из которых 996 локомотивов допущены на магистральные железные дороги для вывоза промышленных грузов к станциям, а вдвое больше чем задействовано в маневровой работе локомотивов "Укрзализныци". Остальная используется внутри предприятий или карьеров. Этот парк на сегодня ремонтируется владельцами в различных условиях, часть - на наших заводах, часть - где-то в другом месте. Именно поэтому видим потенциал для бизнеса - поиск заказов для наших локомотиворемонтных заводов. Тем более наши заводы специализируются на ремонте не только локомотивов, но и узлов к ним", - сказал Рязанцев.

В "Укрзализныце" уверены, что это предложение актуально сейчас, в условиях слишком медленного обновления парка. Потому от регулярности и качества ремонтов локомотивов зависит весь перевозочный процесс и бизнес клиентов-грузоотправителей. Именно поэтому компания вышла с предложением к участникам рынка, представляя полный перечень своих работ, услуг и товаров, заводы общества могут предоставить клиентам. В частности, на встрече руководители ремонтных заводов презентовали свои возможности и специализацию.

"Видим предварительную заинтересованность клиентов в таких услугах. Со своей стороны "Укрзализныця" задекларировала готовность стать более гибкой по ценообразованию и максимально клиентоориентированной. Особое внимание будет к качеству проведенных ремонтов или технического обслуживания. "Укрзализныця" готова садиться за стол переговоров и договариваться с заказчиками о взаимовыгодных условиях сотрудничества. Каждый клиент важен для "Укрзализныци", - отметил Рязанцев.

В состав "Укрзализныци" входят три локомотиворемонтных завода: Львовский локомотиворемонтный завод, Днепропетровский тепловозоремонтный завод и Запорожский электровозоремонтный завод. Заводы имеют рыночные преимущества: полный цикл всех видов обслуживания и ремонтов, наличие сертификатов на все виды работ, мощная материально-техническую базу и опыт работы, квалифицированных работников, собственные лаборатории и испытательные центры.

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