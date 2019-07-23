Потребители газа Хмельницкой области уже заключили 82% актов балансового разграничения

Об этом говорится в сообщении АО "Хмельницкгаз", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, с недавних пор услуги по техническому обслуживанию внутридомовых сетей стали рыночными и проводятся только на основании заключенных договоров. Поэтому, согласно действующему законодательству, за состояние газовой системы домов отвечают их собственники или балансодержатели.

Собственники или сособственники жилья имеют возможность выбрать лицензированную компанию для осуществления технического обслуживания внутридомовых сетей. Прежде чем выбрать поставщика услуги совладельцы должны подписать акты разграничения с АО "Хмельницкгаз", что является прямым требованием законодательства.

Сейчас уже заключено около 82% актов, а потребители начали заключать договоры на техническое обслуживание. Необходимость подписания актов балансового разграничения является прямым требованием законодательства. Они устанавливают четкую границу между газовыми трубами, которые принадлежат жильцам дома и сетями, которые обслуживает газораспределительная компания. Только после подписания актов собственники имеют право заключать договор на техническое обслуживание с любой организацией, имеющей лицензию и все разрешительные документы на проведение работ по ТО на конкурентной основе.

"На сегодня "Хмельницкгаз" имеет большой опыт, все необходимые ресурсы и квалифицированных специалистов, чтобы проводить на высоком уровне техническое обслуживание многоквартирных домов и частных домов области. Кроме того, потребителям необходимо в кратчайшие сроки выбрать себе обслуживающую компанию, чтобы не допустить аварийных ситуаций и несчастных случаев, ведь газовая система требует постоянного контроля и профилактических мероприятий", – рассказал технический директор Дмитрий Дидич.

Сейчас отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовой системы газоснабжения приведет к ухудшению ее технического состояния, а также непредвиденным аварийным ситуациям. Поэтому для безопасности жильцов каждого дома необходимо оперативно выбрать обслуживающую компанию и заключить с ней соответствующий договор.

Стоимость услуг по техническому обслуживанию зависит от протяженности газопровода, наличия отключающей арматуры, количества газовых приборов и перечня работ при техническом обслуживании. На сегодня рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей общего пользования по Украине в среднем может составлять около 10-13 грн из расчета на одну квартиру в месяц.

Для получения необходимых консультаций или заключения договора с газовой компанией, потребители природного газа могут обращаться в центры обслуживания клиентов АО "Хмельницкгаз" по месту жительства или позвонить в контакт-центр: (0382) 742 104.

АО "Хмельницкгаз" надеется, что к началу отопительного сезона на Хмельнитчине будут стопроцентно заключены договоры на техническое обслуживание внутридомовых сетей общего пользования и безопасная бесперебойная доставка газа будет осуществляться на постоянной основе.

В тарифе АО "Хмельницкгаз" не предусмотрены средства на проведение технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения домов, предприятий бытового и коммунального значения и другого. Следовательно, газораспределительная компания прекратила выполнение данных работ за счет тарифной составляющей, которые проводились постоянно в течение многих лет.

АО "Хмельницкгаз" осуществляет распределение природного газа на территории Хмельницкой области (кроме Шепетовки и Шепетовского района) всем категориям потребителей. Ежегодные объемы транспортировки составляют более 700 млн кубомтеров природного газа. АО "Хмельницкгаз" обеспечивает природным газом более 400 тыс. домохозяйств области. Общий уровень газификации области составляет почти 80%, протяженность газовых сетей – более 17 тыс. км. Предприятие является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков области, что предоставляет гарантированные рабочие места 2 тыс. работников, стабильно входит в пятерку крупнейших и добросовестных налогоплательщиков Области. В бюджеты всех уровней АО "Хмельницкгаз" в 2018 году выплатил более 75 млн грн.

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