Фонд госимущества сменил трех из пяти членов набсовета ОПЗ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на на сообщение предприятия, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, ФГИ также вывел из совета еще двух членов – Александра Визира, который в свое время был помощником народного депутата Игоря Кононенко, и Наталью Харину.

Одновременно Фонд ввел в состав совета трех новых членов: заместителя директора департамента обеспечения деятельности ФГИ Андрея Сачивко, заместителя главы ФГИ Виталия Герца, который ранее уже входил в набсовет ОПЗ, и заместителя директора ФГИ Евгения Босенко.

Согласно информации на сайте ОПЗ, в набсовете предприятия еще два представителя Фонда: Анастасия Манькивська и Татьяна Кузуб.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года, работает только комплекс по перевалке аммиака на уровне 2,3 млн тонн в год. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 2,2 млрд грн.

Предприятие в середине июля этого года сообщило, что предпримет очередную попытку возобновить работу по давальческой схеме в августе 2019 года.

ФГИ в конце июля 2018 года отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. Работа советника была заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса. В июле 2019 года коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда удовлетворила жалобу ФГИ на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний, в частности, ОПЗ.

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