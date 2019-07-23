БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.07.19 16:11

Фонд госимущества сменил трех из пяти членов набсовета ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины приказом от 19 июля прекратил полномочия главы наблюдательного совета Одесского припортового завода Евгения Асташева, который занимал эту должность с 12 мая 2017 года.

опз

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на на сообщение предприятия, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, ФГИ также вывел из совета еще двух членов – Александра Визира, который в свое время был помощником народного депутата Игоря Кононенко, и Наталью Харину.

Одновременно Фонд ввел в состав совета трех новых членов: заместителя директора департамента обеспечения деятельности ФГИ Андрея Сачивко, заместителя главы ФГИ Виталия Герца, который ранее уже входил в набсовет ОПЗ, и заместителя директора ФГИ Евгения Босенко.

Согласно информации на сайте ОПЗ, в набсовете предприятия еще два представителя Фонда: Анастасия Манькивська и Татьяна Кузуб.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года, работает только комплекс по перевалке аммиака на уровне 2,3 млн тонн в год. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 2,2 млрд грн.

Предприятие в середине июля этого года сообщило, что предпримет очередную попытку возобновить работу по давальческой схеме в августе 2019 года.

ФГИ в конце июля 2018 года отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. Работа советника была заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса. В июле 2019 года коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда удовлетворила жалобу ФГИ на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний, в частности, ОПЗ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100