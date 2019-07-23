"Приватбанк" выдал аграриям больше всего кредитов по госпрограммам

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Приватбанк" выдал больше всего среди государственных банков кредитов по программе государственных компенсаций для агробизнеса. Доля "Приватбанка" составляет 68,5% по программе покупки сельскохозяйственной техники и 83% - по программе кредитования агробизнеса", - говорится в сообщении.

В июле "Приватбанк" получил первые в этом году транша компенсаций от Министерства аграрной политики. Минагрополитики перечислило средства по программе компенсации 25% стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства и по программе удешевления кредитов для фермеров.

В целом украинским аграриям начислено 131,4 млн грн частичной компенсации, из них 90 млн получат клиенты "Приватбанка".

Среди аграриев, которых обслуживает "Приватбанк", самыми активными оказались сельхозпроизводители из Кировоградщины - они подали больше всего заявок на компенсации по двум госпрограммам: 47 - по кредитам и 153 - по программе покупки сельхозтехники.

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