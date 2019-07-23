Китай к 2022 году станет крупнейшим импортером сжиженного газа в мире

Об этом сообщает oilandgaspeople со ссылкой на отчет консультативной группы Wood Mackenzie, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Японский импорт СПГ в 2022 году, как ожидается, сократится до 72,8 млн тонн (-12% по сравнению с 2018 годом). В то же время объем китайского импорта увеличится до 74,1 млн тонн (+37,5%).

Японские покупатели по-прежнему играть будут главную роль в заключении инновационных контрактов, которые включают в себя гибридные сделки, индексацию угля, совместные закупки и поставки углеродно-нейтральными танкерами, отмечается в отчете. Поскольку несколько долгосрочных контрактов сворачиваются в начале 2020-х годов, а рынки газа и электроэнергии и подвержены либерализации, перечисленные нововведения предоставит покупателям больше пространства для маневров при обсуждении будущих контрактов.

Одной из главных задач для покупателей СПГ останется обеспечение безопасности поставок за счет диверсификации источников поставок. Поэтому Япония останется лидером по закупке сжиженного газа из новых регионов поставок.

"Несмотря на то, что спрос на СПГ снижается, японский импорт останется на уровне выше 70 млн тонн/год в течение большей части 2020-х Япония останется вторым по величине потребителем СПГ в мире по крайней мере до 2040 года, при этом спрос по-прежнему будет превышать 60 млн тонн/год. Таким образом, Япония по-прежнему предоставляет широкие возможности для продавцов СПГ, особенно после истечения срока действия существующих контрактов. Сокращение японского импорта будет обусловлено конкуренцией со стороны угля, атомных электростанций и возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе и медленным макроэкономическим ростом", - считает старший аналитик Люси Каллен.

Несмотря на устойчиво низкие спотовые цены на СПГ, японский рынок электроэнергии не стремится перегодить с угля на природный газ. Тем не менее страна будет хорошо законтрактована в области СПГ в начале 2020-х на фоне увеличения поставок из Австралии и США.

Средняя стоимость газа для японских коммунальных предприятий остается значительно выше спотовой цены, а уголь по-прежнему остается самым дешевым сырьем для производства электроэнергии после атомной энергетики и возобновляемых источников энергии.

Правительство Японии поставило перед собой цель сократить генерацию электричества с использованием природного газа и угля на 27% и 26% соответственно. Выпадающие мощности предполагается компенсировать увеличением производства энергии на АЭС и электростанциях, использующих возобновляемые источники энергии.

В 2018 году Япония перезапустила пять атомных электростанций. Несколько оеакторов будет перезапущено в середине 2020 и 2021 годов, что приведет к снижению спроса на СПГ со стороны Японии.

К 2030 году в строй вернется примерно 15 реакторов, на которые будет приходиться 12% выработки электроэнергии, что намного ниже официального показателя в 20-22%. В соответствии со своим стремлением к низкоуглеродному будущему Япония планирует к 2030 году получать 22-24% электричества из возобновляемых источников, включая гидроэнергетику.

Впрочем, Каллен считает, что Япония не достигнет этой амбициозной цели в намеченный срок. По ее прогнозам, к 2030 году доля "зеленой" энергетике страны едва превысит 20%.

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