"Мотор Сич" предупредила о временном переезде в аэропорт "Борисполь"

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Авиакомпания обратила внимание пассажиров на то, что расписание полетов из-за этого не меняется, однако попросила клиентов приезжать в аэропорт не менее чем за один час до вылета в связи с тем, что обслуживание пассажиров в терминале D будет занимать больше времени из-за более длительной транспортировки от терминала к самолету.

"Уже 13 сентября мы планируем вернуться в "Киев". В период выполнения полетов из аэропорта "Борисполь" онлайн-регистрация для рейсов из Киева будет недоступна", - добавили в "Мотор Сич".

Аэропорт "Киев" будет закрыт с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени. За это время на предприятии рассчитывают отремонтировать взлетно-посадочную полосу, а также рулежные дорожки №1 и №2. Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.

О временном переезде в аэропорт "Борисполь" на время проведения ремонта в "Киеве" уже заявили авиакомпании Alitalia, Wizz Air, "Джоника", "Мотор Сич".

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