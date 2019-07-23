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23.07.19 15:33

Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора, – Зеленский

Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершению брифинга в Офисе президента 23 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о кандидатуре будущего генпрокурора. 

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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