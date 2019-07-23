Местные власти должны четко контролировать разрешенную плотность застройки, – Минрегион

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы существенно снизили разрешенную плотность застройки. У нас есть примеры, где на 1 гектар обитает 3 тыс. жителей. Теперь ограничение составляет 540 человек на гектар. И местные власти должны это контролировать. Нельзя сказать, что это сильное ограничение - в Берлине, например, максимальная плотность застройки составляет 240 человек на гектар, потому что там идут по другому принципу. У нас же часто высокую плотность застройки объясняют, что нет земли. У нас Украина является крупнейшей страной в Европе с точки зрения территории! Мы не в Японии или Сингапуре живем, и не в Нью-Йорке, который фактически на острове строился. У нас есть куда расширяться", – сказал Парцхаладзе.

Согласно ГСН, величина возможного увеличения плотности определяется градостроительным расчетом потребностей в площади территории микрорайона. А в случае размещения новых жилых домов на земельных участках в существующих микрорайонах при проведении расчетов предельной плотности населения следует учитывать:

население, проживающее в существующих жилых домах и новостройках,

уровень их обеспечения объектами благоустройства в соответствии с настоящими нормами,

наличие объектов повседневного обслуживания в пределах соответствующего микрорайона,

размер земельных участков, определенных под новое строительство, обеспечивая при этом соблюдение градостроительных, санитарных норм и противопожарных требований.

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