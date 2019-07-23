Uber начал присылать напоминания перед поездкой невнимательным клиентам

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что все больше людей, используя Uber, попадают или не в свой Uber, или же в абсолютно другую машину. Это достаточно распространенная проблема, особенно в многолюдных городских районах.

Начиная с 23 июля 2019 года пассажиры будут получать push-уведомление, которое будет напоминать проверить совпадают ли номерной знак автомобиля и фото водителя с теми, что указаны в приложении, сразу после того, как система подтвердит наличие автомобиля. Оповещение станет доступно для всех украинских пользователей в ближайшие дни.

"Мы хотим, чтобы проверка протокола поездки стала синонимом Uber. Это еще одно существенное и наглядное напоминание о том, насколько важна для нас безопасность, а также о том, что технология может сделать поездку более безопасной, чем когда-либо", - сказал генеральный директор Uber в Центральной и Восточной Европе Ашкан Кебрити.

Кроме того, пассажиры могут также попросить водителя подтвердить их имя. Водитель видит имя пассажира в своем приложении точно так же, как пассажир видит имя водителя в своем. Чтобы удостовериться в именах, они могут спросить: "Кого вы здесь должны забрать?". И водитель также может попросить пассажира подтвердить свое имя: "Кто ваш водитель?".

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