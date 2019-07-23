"Приватбанк" будет продавать собственную недвижимость со скидками

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Снижение цен на недвижимость в соответствии с принятым правлением банка решением запланировано по большому количеству непрофильных активов, что будет способствовать ускорению реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности банка.

Как сообщили в банке, также "Приватбанк", кроме традиционных, планирует осуществлять продажу недвижимости с применением механизма "голландских" аукционов, которые предусматривают снижение цены продажи в ходе торгов.

В ближайшее время такие аукционы состоятся в отношении объектов, согласованных правлением банка.

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