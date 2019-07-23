Министерства, Нацбанк и ГФС подписали меморандум о сотрудничестве по проверке бенефициаров

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению Минюста, документ также подписали Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а также Госагентство по вопросам электронного управления.

"Наш документ – план действий, уже готовая дорожная карта, которая определяет дальнейшие шаги госорганов и институтов гражданского общества в создании концепции верификации бенефициаров. В нем прописаны четкие сроки и исполнители", – заявила замминистра юстиции Елена Сукманова.