БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.07.19 14:06

Министерства, Нацбанк и ГФС подписали меморандум о сотрудничестве по проверке бенефициаров

Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный банк, Государственная фискальная служба (ГФС), Госфинмониторинг и ряд других органов подписали меморандум о сотрудничестве в создании механизма проверки информации о конечных бенефициарных собственниках.

минюст

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению Минюста, документ также подписали Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а также Госагентство по вопросам электронного управления.

"Наш документ – план действий, уже готовая дорожная карта, которая определяет дальнейшие шаги госорганов и институтов гражданского общества в создании концепции верификации бенефициаров. В нем прописаны четкие сроки и исполнители", – заявила замминистра юстиции Елена Сукманова.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100