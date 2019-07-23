Дело Рожковой перенесли в Киевский апелляционный суд

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, 22 июля не состоялось заседание в Барышевском районном суде по делу № 355 / 867/19 по иску Барташ А.В. к Лукьяненко А.Ю., первого заместителя председателя НБУ Катерины Рожковой о признании недостоверной информации и прекращения действия, которое нарушает право.

Как объяснили в НБУ, причиной этого, согласно сообщению Барышевского районного суда Киевской области, стало то, что 16 июля 2019 года от ответчика Лукьяненко А.Ю. поступила апелляционная жалоба на решение об открытии производства по вышеупомянутому делу.

"В связи с этим гражданское дело судом направлено в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляционной жалобы", — сказали там.

Как сообщалось ранее, Барышевский районный суд 11 июня 2019 года своим решением отстранил от обязанностей первого заместителя предправления НБУ Катерину Рожкову до разрешения спора по сути.

В свою очередь, 14 июня Нацбанк подал ходатайство на отмену решения Барышевского районного суда, а сама Рожкова заявила, что продолжает работать.