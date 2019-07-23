БизнесЦензор

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23.07.19 13:13

Moody's подтвердило рейтинги "Ощадбанка"

Агентство Moody's подтвердило государственному "Ощадбанку" рейтинг долгосрочных депозитов в национальной валюте на уровне "Caa1" и рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте на уровне "Caa2".

ощадбанк

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Долгосрочные рейтинги банка несут стабильный прогноз, который отражает стабильный прогноз суверенного рейтинга и ожидания Moody's относительно стабильной деятельности банка в течение следующих 12-18 месяцев", - говорится в сообщении.

Рейтинг базовой оценки кредитоспособности на уровне "Саа1" отражает взаимозависимость между показателями кредитоспособности банка и суверену, умеренную доходность и высокий уровень ликвидности банка.

Moody's также ожидает, что уровень капитализации, ликвидности и доходности банка будут оставаться стабильными в течение следующих 12-18 месяцев.

Moody's считает, что "Ощадбанк" имеет достаточную ликвидность для покрытия платежей по еврооблигациям в 2019-20 годах. Комбинированный показатель ликвидности на уровне "Сaa1" является следствием достаточной ликвидности "Ощадбанка".

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