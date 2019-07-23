Moody's подтвердило рейтинги "Ощадбанка"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Долгосрочные рейтинги банка несут стабильный прогноз, который отражает стабильный прогноз суверенного рейтинга и ожидания Moody's относительно стабильной деятельности банка в течение следующих 12-18 месяцев", - говорится в сообщении.

Рейтинг базовой оценки кредитоспособности на уровне "Саа1" отражает взаимозависимость между показателями кредитоспособности банка и суверену, умеренную доходность и высокий уровень ликвидности банка.

Moody's также ожидает, что уровень капитализации, ликвидности и доходности банка будут оставаться стабильными в течение следующих 12-18 месяцев.

Moody's считает, что "Ощадбанк" имеет достаточную ликвидность для покрытия платежей по еврооблигациям в 2019-20 годах. Комбинированный показатель ликвидности на уровне "Сaa1" является следствием достаточной ликвидности "Ощадбанка".