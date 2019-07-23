"Укроборонпром" объявил тендер на финансовый аудит за 32 миллиона

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации на портале ProZorro, конечный срок подачи тендерных предложений – 21 августа, окончательный срок аудита – 10 апреля 2021 года.

Договором предусмотрен аудит консолидированной/комбинированной отчетности концерна и всех его предприятий-участников и акционерных обществ, управление корпоративными правами которых передано "Укроборонпрому", за 2018 и 2019 годы, в соответствии с МСФО с предоставлением аудиторского вывода о достоверности данных этой отчетности.

Условия расчета за услуги аудита отчетности за 2018 и 2019 годы предусматривают внесение 40% оплаты до 15 марта 2020 года, но не ранее утверждения сторонами календарного графика предоставления соответствующей части услуг, и 60% - в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта предоставления соответствующей части услуг и не ранее даты регистрации исполнителем соответствующей накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Также предусмотрено предоставление консультационной помощи "Укроборонпрому" в виде методологических консультаций, проведения презентаций, семинаров по вопросам применения МСФО. Оплата за эту часть услуги – 100% в течение 5 банковских дней после подписания акта предоставления услуги.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабинета министров 19 июня в очередной раз подтвердил планы правительства обеспечить проведение международного аудита "Укроборонпрома".

"Мы вынуждены были вносить изменения в решение про аудит "Укроборонпрома": мы скорректировали цифру до 32,5 млн грн, и сейчас мы его (решение) окончательно утверждаем, я его подпишу. Международному финансовому аудиту "Укроборонпрома" быть", - заявил премьер, добавив: "Я понимаю, что все у нас как-то тяжело идет с этим вопросом, но аудит будет проведен. Мы на этом настаиваем, и это профинансируем".

По данным из открытых источников, в числе претендентов на предоставление услуг международного финаудита "Укроборонпрома", известные международные Ernst&Young, Baker Tilly и Grant Thornton.

В украинском оборонном секторе акцентировали, что проведению аудита "Укроборонпрома" в условиях военного времени в стране, должны предшествовать всесторонний анализ и исключение рисков для долгосрочных интересов национальной безопасности Украины. Среди актуальных вопросов готовящегося международного аудита называются, в том числе, основная цель и источники финансирования, а также порядок использования результатов аудита.