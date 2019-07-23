Кабмин назначил временного главу Госфискальной службы

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Помимо этого, Кабмин соответствующим постановлением присвоил главе Государственной налоговой службы Сергею Верланову третий ранг государственного служащего.

Как сообщалось, бывший врио главы ведомства Александр Власов написал заявление на увольнение, после чего правительство освободило его от выполнения этих обязанностей. Однако при этом Власов остается руководителем Одесской таможни.

Как сообщалось, 13 июля президент Владимир Зеленский призвал исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.

В свою очередь глава ГФС 16 июля сообщил, что написал заявление об отставке с поста и.о. главы ГФС. Таким образом, он остается главой Одесской таможни.

После этого Кабинет министров уволил Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы Украины.

Власов был назначен исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы осенью 2018 года. Решение о смене и.о. главы ГФС было принято в связи с отставкой Мирослава Продана.