"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Фокус новой стратегии – максимум возврата инвестиций, это кажется очевидной вещью. Но это для государственной компании изменение парадигмы, потому что люди привыкли смотреть и измерять эффективность в кубах и в метрах. Я хочу измерять эффективность в доходной составляющей, в деньгах", - сказал руководитель газового интегрированного бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

По его словам, в связи с изменением ситуации на рынке Европы, доходная часть от реализации газа упала в два раза, поэтому компания вынуждена принимать кардинальные решения и пересматривать стратегию, с целью добиться максимизации доходной денежной части от "Укргаздобычи" для акционеров.

В качестве достижения такой цели Фаворов назвал несколько ключевых направлений, по которым будет работать компания. Первое - удержание базового уровня добычи через продолжение операций по интенсификации и инвестиции в расширение узких мест в инфраструктуре.

"Из нашего портфеля в 3,5 тысячи скважин порядка 7% дают 50% добычи. Рациональный ход - сфокусировать свое внимание на данной скважине, а не гнаться за всем. Мы видим, что операции по гидроразрыву пласта, колтюбингу дают от 100 до 1000% возвратности. Срок окупаемости меньше месяца", - пояснил он.

Кроме того, "Нафтогаз" сосредоточится на внедрении диджитализации на месторождениях и обновлении ІТ-инфраструктуры системы добычи, чтобы уменьшить свои затраты. Также будет наращиваться добыча сжиженного газа и газоконденсата, поскольку из-за благоприятной ситуации на рынке это более выгодно, чем обычный газ.