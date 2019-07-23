Китайская компания приобрела долю в автопроизводителе Daimler

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

BAIC купила 2,48% акций Daimler, а также право приобрести еще 2,52% акционерного капитала германского автопроизводителя, говорится в пресс-релизе китайской компании.

"Инвестиции подчеркивают успешность долгосрочного сотрудничества двух компаний, а также подтверждают сильный взаимный интерес и потенциал совместных перспектив", - отмечается в сообщении BAIC.

Daimler является инвестором BAIC Motor, подразделения BAIC, с 2013 года и представлена в совете директоров китайской компании.

"BAIC и Daimler успешно сотрудничали в течение более десяти лет, и наше партнерство построено на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве", - заявил председатель совета директоров BAIC Хэи Сюй.

"Мы считаем наше СП отличным примером китайско-германского сотрудничества и моделью для кооперации между двумя странами", - отметил он.

С 2005 года BAIC и Daimler создавали различные альянсы в Китае. Так, СП двух компаний - Beijing Benz Automotive Company (BBAC) - стал лидером в сегменте премиальных автомобилей в КНР.

Daimler "очень довольна тем, что наш долгосрочный партнер BAIC стал нашим долгосрочным инвестором", заявил главный исполнительный директор Daimler Ола Келлениус.

Китайский рынок остается ключевым для Daimler, отметил Келлениус.

Daimler владеет порядка 9,6% BAIC Motor, а также около 3% BAIC BluePark New Energy Technology Co., выпускающей электромобили для китайского рынка.

Акции Daimler подорожали на 1,9% с начала торгов во вторник. 5%-ная доля Daimler стоит порядка 2,5 млрд евро.