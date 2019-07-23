Северная Корея построила новую подводную лодку

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Новая подводная лодка, построенная при тщательном руководстве и особом внимании уважаемого высшего руководителя, предназначена для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря и находится перед операционным размещением", — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружий субмарины. Лидеру КНДР понравилось подлодка, он также призвал специалистов к разработке вооружений для ВМС.

Ранее СМИ сообщали, что Северная Корея строит новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты. Об этом якобы свидетельствовали похожие на корпус подлодки компоненты, обнаруженные на спутниковых снимках порта Синпхо, который является северокорейским центром разработки подводных лодок.

Субмарина нового образца, вооруженная ракетой "Пуккыксон-3", в случае выхода за пределы Японского моря в Тихий океан сможет нанести удар по Гуаму или Гавайям.