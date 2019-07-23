Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных клубов мира

Об этом со ссылкой на iSport сообщает БизнесЦензор.

Второе место досталось бейсбольной команде Нью-Йорк Янкиз (4,6 млрд). В топ-5 самых дорогих команд также вошли мадридский Реал (4,2 млрд), Барселона (4,02 млрд) и команда НБА Нью-Йорк Никс (4 млрд).

Из 50 команд списка 26 приходятся на НФЛ, 9 — на МЛБ, а НБА и европейский футбол делегировали в список 7 и 8 команд соответственно. Ни одна команда из хоккея и Формулы-1 не попала в список.

Среди европейских футбольных клубов в рейтинге топ-50 также представлены Манчестер Юнайтед (6 место, $3,81 млрд), Бавария (17 место, $3,02 млрд), Манчестер Сити (25 место, $2,69 млрд), Челси (32 место, $2,58 млрд), Арсенал (42 место, $2,27 млрд) и Ливерпуль (45 место, $2,18 млрд).

Среди клубов НБА в рейтинге: Лос-Анджелес Лейкерс (8 место, $3,7 млрд), Голден Стейт Уорриорз (9 место, $3,5 млрд), Чикаго Буллс (19 место, $2,9 млрд), Бостон Селтикс (22 место, $2,8 млрд), Бруклин Нетс (37 место, $2,35 млрд), Хьюстон Рокетс (38 место, $2,3 млрд), Даллас Маверикс (43 место, $2,25 млрд) и Лос-Анджелес Клипперс (44 место, $2,2 млрд).