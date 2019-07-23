Facebook выплатит $5 миллиардов в рамках мирового соглашения в США

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Ранее ФТК провела расследования относительно того, как компания использовала пользовательские данные, сообщили в понедельник два источника, знакомые с этим вопросом.

Ни Федеральная торговая комиссия, ни Министерство юстиции США, ни Facebook не прокомментировали появившуюся информацию. ФТК расследовало обвинения в адрес Facebook в ненадлежащем обмене информацией, принадлежащей 87 миллионам пользователей, с ныне несуществующей британской консалтинговой политической фирмой Cambridge Analytica. Агентство Reuters и другие агентства сообщили 12 июля, что Федеральная торговая комиссия проголосовала за одобрение соглашения, но ожидает согласия Министерства юстиции.

Ожидается, что урегулирование будет включать правительственные ограничения и контроль за тем, как Facebook обращается с конфиденциальными данными пользователей. Это будет крупнейший гражданский штраф, когда-либо выплаченный ФТК. Некоторые члены американского Конгресса подвергли критике заявленное наказание в размере 5 миллиардов долларов, отметив, что Facebook в 2018 году имел 55,8 миллиардов долларов дохода и 22,1 миллиарда долларов чистого дохода. Сенатор Марша Блэкберн заявила на прошлой неделе, что штраф должен составить "50 миллиардов долларов".

В то время как сделка решает основную проблему для Facebook, фирма Кремниевой долины по-прежнему может столкнуться с потенциальными антимонопольными расследованиями, поскольку ФТК и Министерство юстиции США проводят широкомасштабный обзор конкуренции на рынке среди крупнейших технологических компаний США. Facebook также сталкивается с публичной критикой в свой адрес по поводу введения криптовалюты Libra.