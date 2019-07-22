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22.07.19 19:57

Разработчики предложили новый дизайн сайта Верховной Рады. ФОТО

Web-студия Nextpage разработала новый дизайн для сайта Верховной Рады. Проект не является государственным заказом, а предложением разработчиков.

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Об этом сообщает The Village, передает БизнесЦензор.

Разработчики предложили новый дизайн сайта Верховной Рады 01

Компания решила создать новый сайт, который будет понятным для разных аудиторий: избирателей, общественных организаций и СМИ.

Разработчики предложили новый дизайн сайта Верховной Рады 02

Разработчики предлагают изменить навигацию на сайте, а также сделать более доступными полезные данные о том, кто и как посещает заседания Рады, активно голосует и подает законопроекты.

Разработчики предложили новый дизайн сайта Верховной Рады 03

На сайте хотят уменьшить количество текста, зато увеличить количество инфографики и таблиц. Интерфейс адаптируют под экраны компьютеров и телефонов.

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