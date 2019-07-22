Новая украинская авиакомпания открыла рейс Львов-Афины

Об этом свидетельствуют данные Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, с которого будут осуществляться рейсы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.
Первый рейс прибыл во Львов и отбыл из Львова с опозданием.
Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям.
Из Афин самолет будет вылетать в 12:50 по местному времени и приземляться в Львове в 15:20.
Обратно самолет будет вылетать в 16:10 и прибывать в столицу Греции в 18:40 по местному времени.
Стоимость билетов - от 119 евро.
В стоимость будет входить перевозка 25 кг багажа и питание на борту.
Авиакомпания владеет двумя самолетами Boeing 737.
Компания была зарегистрирована в 2016 году.