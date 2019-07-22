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22.07.19 19:09

Новая украинская авиакомпания открыла рейс Львов-Афины

Авиакомпания Jonika (Украина) открыла рейс "Львов-Афины (Греция)" с 21 июля 2019 года.

авиация,самолет

Об этом свидетельствуют данные Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, с которого будут осуществляться рейсы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Первый рейс прибыл во Львов и отбыл из Львова с опозданием.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям.

Из Афин самолет будет вылетать в 12:50 по местному времени и приземляться в Львове в 15:20.

Обратно самолет будет вылетать в 16:10 и прибывать в столицу Греции в 18:40 по местному времени.

Стоимость билетов - от 119 евро.

В стоимость будет входить перевозка 25 кг багажа и питание на борту.

Авиакомпания владеет двумя самолетами Boeing 737.

Компания была зарегистрирована в 2016 году.

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