Оборот розничной торговли Украины за полгода вырос на 10,3%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем оборот розничной торговли возрос на 4,1%, в годовом измерении также увеличился на 13,6% (июнь 2019 года к июню 2018 года).

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-июне по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом зафиксирован в Винницкой (на 18,8%), Черкасской (на 16,3%), Одесской (на 16,1%), Тернопольской (на 15,3%), Киевской (на 14,2%), Хмельницкой (на 12,8%), Днепропетровской (на 12,2%), Донецкой (на 11,8%), Луганской (на 11,3%), Ивано-Франковской (на 11,2%) областях и Киеве (на 14,4%).

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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