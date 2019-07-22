Еще одна станция киевского метро отказалась от жетонов

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Facebook, передает БизнесЦензор.

"100 дней до #безжетонов. Вестибюлей с современными средствами оплаты становится больше. К станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому) и "Теремки" (выход к "Магелану") присоединился вестибюль (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки". В то же время ранее купленные жетоны вы сможете еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных", - сказано в сообщении.

Также на предприятии напомнили, что полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.

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