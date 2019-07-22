Снижение портовых сборов возможно при дивидендной ставке не выше 30%, – глава АМПУ

Об этом заявил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Величина портовых сборов в Украине зависит прежде всего от ставки дивидендов, которые АМПУ перечисляет в бюджет государства. За рубежом все, что делает АМПУ, а именно реализация крупных инфраструктурных проектов, содержание каналов, акваторий, причальной линии и наземной инфраструктуры, финансируются за счет государственной поддержки, кредитов, грантовых денег и концессионных договоров. В Украине же портовая отрасль является донором бюджета. Чтобы говорить о возможности снижения портовых сборов, ставка дивидендов не должна превышать 30%", - сказал Вецкаганс.

По словам Вецкаганса, если снизить портовые сборы прямо сейчас, АМПУ не сможет инвестировать в развитие стратегической инфраструктуры. А это значит, что частные проекты тоже не получат развития, на которое рассчитывали.

"АМПУ не имеет бюджетных дотаций, грантов, как аналогичные компании в мире. Сейчас АМПУ только проходит процедуру привлечения кредитов международных финансовых институтов. Большим подспорьем в этом процессе для нас будет корпоратизация. Соответственно, если сегодня будут снижены портовые сборы, мы не сможем инвестировать в стратегические активы, они обветшают и очень скоро будут выведены из эксплуатации как аварийные", - добавил руководитель АМПУ.

При этом Вецкаганс выразил надежду, что наблюдательный совет Администрации морпортов, созданный в 2019 году, позволит АМПУ "выстроить диалог с государством по дивидендной политике на качественно другом уровне".

Как сообщалось, ранее Вецкаганс заявлял: сохранение ставки дивидендов для АМПУ на уровне 90% приведет к снижению инвестиций в развитие портовой инфраструктуры в 2,6 раза. А это поставит под угрозу реализацию крупных инвестпроектов в портах.

Тогда же он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в принятии новым парламентом следующих законопроектов: "О концессии", "О развитии морехозяйственного комплекса", а также в утверждении Кабинетом министров нормативных актов, которые должны урегулировать ситуацию с экологическими проверками в портах: "Порядок взаимодействия при выявлении загрязнений", "Порядок забора проб" и "Порядок расчета ущерба нанесенного экологии".

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