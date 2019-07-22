Госпредприятия транспортной отрасли в 2018 году сократили прибыль более чем на 23%

Об этом свидетельствует данные отчета Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Основным драйвером снижения этого показателя была Администрация морских портов Украины, чистая прибыль которой снизилась за год с 3,6 млрд грн до 2,8 млрд грн.

"Укрпошта" увеличила убыток по сравнению с 2017 годом с 0,2 млрд грн до 0,5 млрд грн. "Укрзализныця" увеличила чистый финрезультат в 2018 году с 0,1 млрд грн до 0,2 млрд грн.

"Следует отметить, что Одесский припортовый завод сократил вдвое размер убытков в 2018 году с 1,5 млрд грн до 0,75 млрд грн", - отметили в министерстве.

Госпредприятия в пищевой промышленности сократили общий убыток с 1,3 млрд грн в 2017 году до 1,2 млрд грн в минувшем году.

Машиностроительные госпредприятия сохранили убыток на уровне 2017 года - 0,7 млрд грн.

По данным Минэкономразвития, в Украине насчитывается 3,363 тыс. предприятий госсектора, из которых работают 1,638 тыс. Сумма активов портфеля топ-100 составила около 92,5% общей стоимости всех работающих госпредприятий. Балансовая стоимость активов портфеля топ-100 госкомпаний на конец 2018 года составляла 1,486 млрд грн, что на 6,4% меньше по сравнению с показателем за 2017 год.

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