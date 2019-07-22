"Южный ГОК" Ахметова направил на дивиденды за 2018 год более 7,1 миллиарда

Соответствующее решение приняло внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 19 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Собрание состоялось", - подтвердили в компании.

Согласно обнародованному ранее проекту решения, часть нераспределенной прибыли общества за 2018 год в сумме 7 млрд 133 млн 259 тыс. 678,11 грн планировалось направить на выплату дивидендов по простым акциям общества.

На собрании также утвержден годовой отчет ЮГОКа. Ранее годовой отчет компании об итогах деятельности общества за 2018 год не обнародовался.

Как сообщалось, акционеры ЮГОКа на собрании 21 июня 2018 года направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9 млрд 947 млн 478 тыс. 528,55 грн, или 6,253381 грн на одну простую акцию.

При этом уточнялось, что на дивиденды направляется часть чистой прибыли за 2013 год в размере 1 млн 341 млн 903 тыс. 564,21 грн и часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 8 млрд 605 млн 574 тыс. 964,34 грн.

Ранее также сообщалось, что акционеры ПАО "ЮГОК" 22 мая 2017 года провели первое за последние три года общее собрание, подвели итоги работы за 2014-2016 годы, утвердили отчеты и переизбрали набсовет. Вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов тогда не рассматривался.

По итогам 2016 года ЮГОК получил чистую прибыль в размере 5 млрд 903,585 млн грн, в 2015 – 3 млрд 486,372 млн грн, в 2014 – 6 млрд 772,691 млн грн. В 2013 году, согласно ранее обнародованному отчету, предприятие нарастило чистую прибыль на 52,8% по сравнению с 2012 годом – до 3 млрд 300,449 млн грн (в 2012 году – 2 млрд 160,307 млн грн).

Нераспределенная прибыль к концу 2016 года составила 34 млрд 192,053 млн грн (к концу 2013 года – 17 млрд 592,023 млн грн).

Акционеры ЮГОКа на собрании 5 сентября 2017 года приняли решение направить на выплату дивидендов 16 млрд 162 млн 645,907 тыс. грн, или 10,160482 грн на одну простую акцию. Выплата проводилась с 25 сентября 2017 года в течение шести месяцев.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

По данным "Укрсоцбанка" на второй квартал 2017 года, крупнейшими акционерами ЮГОКа были компании Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited и Mint Data Holdings Limited (все – Кипр) – по 22,174% акций каждая, а также ООО "Металлотехника" – 25,7834%.

По данным НДУ на первый квартал 2018 года, у 12 кипрских компаний одинаковые пакеты акций – по 5,5435%. Среди акционеров – Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited, Mint Data Holdings Limited, Karonius Limited, Balouco Limited, Arsomonte Limited, Dipous Limited, Froulando Limited, Jetere Limited, Elagrus Limited, Memorabilis Limited, Zantest Limited.

В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.

Уставный капитал ПАО – 535,915 млн грн, номинал акции – 0,25 грн

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