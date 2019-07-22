БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
22.07.19 15:52

Украина собрала зерно нового урожая с 68% площадей

По состоянию на 22 июля украинские аграрии собрали 23,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 6,6 млн га, или 68% к прогнозу.

урожай

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

Кроме того, озимого рапса собрано 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га, или 83% к прогнозу, при урожайности 23,9 ц/га.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100