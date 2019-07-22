Экспорт "Белнефтехима" упал на $800 миллионов из-за поставок "грязной" российской нефти

Об этом заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Из-за объективного фактора, фактора "грязной нефти", мы существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы посмотрим экспортную статистику, то по "Белнефтехиму" это минус $800 млн к прошлому году", - заявил глава Минэкономики Беларуси.

Как сообщалось, первые сообщения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля от концерна "Белнефтехим". Он сообщал о 10-25-кратном превышении допустимых показателей доли органических хлоридов. 22 апреля некачественное сырье достигло европейских НПЗ.

Некачественная нефть из России вывела из строя оборудование на НПЗ в Мозыре. Сумма ущерба оценивается в $20 млн, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об "огромных" потерях нефтяной отрасли, исчисляемой сотнями миллионов долларов.

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