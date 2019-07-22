Набсовет "Укргидроэнерго" займется вопросами экспорта и комплаенса

Об этом сообщила один из его независимых членов, экс-замминистра экономразвития Наталия Микольская в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Основные вопросы в наблюдательном совете - международные проекты, экспорт и комплаенс. А еще меня очень интересуют новые технологии и решения в энергетике, в том числе работа с данными (машинное обучение) и вопросы экологии", - сообщила Микольская.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение о назначении наблюдательного совета в ЧАО "Укргидроэнерго" в составе четырех независимых и трех представителей от государства.

В состав набсовета "Укргидроэнерго" в качестве независимых членов отобраны экс-глава AES Ukraine, ныне возглавляющий Traxys S.A. Стивен Уолш, заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководитель юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий, Микольская и поработавший в "Нафтогазе", Минтопэнерго, "Укрторфе" и "Укрнафтопродукте" Олег Терлецкий.

Членами набсовета "Укргидроэнерго" от государства станут заместитель Минфина Василий Шкураков, глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, глава департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоугля Виктория Кальниченко.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

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