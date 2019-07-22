"Укрзализныця" планирует повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках

Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает БизнесЦензор.

"Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн", - сказал он.

"Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть – УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру", - добавил Веприцкий.

Также для борьбы с безбилетниками "Укрзализныця" планирует обновить турникеты, ограждения и зоны ожидания внутри станций