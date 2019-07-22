Украинцы за месяц увеличили вклады в банках на 14 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов Украины сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 июня этот показатель был на уровне 437,8 млрд грн, отмечает Фонд.

Из общей суммы вкладов физических лиц по состоянию на начало июля вклады в национальной валюте составили 256,5 млрд грн, вклады в иностранной валюте – 195,5 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля составляет 41,9 млн. При исчислении количества вкладчиков одно физическое лицо (в том числе физическое лицо-предприниматель) учитывается столько раз, сколько насчитывается банков, в которых оно имеет вклады.

Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс грн составляет 401 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 254,9 млрд грн.

По состоянию на 1 июля в украинских банках насчитывалось 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, что составляет 3,1% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 27 млрд грн или 6% от общей суммы вкладов.

На 1 июля в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков.