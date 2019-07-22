ЕС готов отменить пошлины на автомобили из США

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По его словам, ЕС готов снизить до нуля ввозные пошлины на американские автомобили.

Во время своего недавнего визита в США Альтмайер предложил отменить ввозные пошлины на промышленные товары - в том числе, и на автомобили. "Таким образом мы устранили бы претензии США, которые обвиняют Евросоюз в том, что американские ввозные пошлины на автомобили ниже европейских", - подчеркнул министр.

Впрочем, США не слишком заинтересованы в снижении ввозных пошлин до нуля, пишет газета Welt со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Вашингтон опасается, что в таком случае на американский рынок попадет еще больше европейских автомобилей.

Президент США Дональд Трамп в феврале объявил о своем намерении ввести штрафные пошлины в размере до 25 процентов на автомобили, импортируемые в США из ЕС, если Евросоюз не начнет переговоры о свободной торговле. Эта мера затронула бы, прежде всего, немецкие автоконцерны.

В свою очередь, страны ЕС в апреле официально одобрили мандат на переговоры об урегулировании торгового конфликта с США. Мандат позволит Еврокомиссии начать переговоры с Вашингтоном об отмене пошлин на промышленные товары, а также об углублении сотрудничества в других областях.

В середине июля Петер Альмайер провел встречу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в Вашингтоне. По итогам встречи министр экономики ФРГ заявил, что считает возможным, что стороны торгового конфликта частично придут к компромиссу до конца 2019 года.