Китай запустил аналог американской биржи Nasdaq

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Ожидается, что в первый же день работы новой биржи на нее выйдут компании из Китая (всего их 25), занятые в секторах экономики, определяющих будущее. Например, те, которые являются первопроходцами в интернет-бизнесе, производят компьютерные чипы, занимаются исследованиями в сфере искусственного интеллекта или работают над перспективными биотехнологическими проектами.

Star Market будет отличаться от классической и давно действующей Шанхайской фондовой биржи не только тем, что на ней будут котироваться только акции высокотехнологических концернов. На новой бирже будет больше свободы, чем на других китайских торговых площадках. Цена акций при их эмиссии на Star Market будет определяться исключительно спросом и предложением, не завися от предписаний госрегуляторов. Решение о сроках и размерах эмиссии также будут самостоятельно принимать компании, выходящие на биржу.

Кроме того, котировки акций таких фирм будут обнародованы в полном объеме в течение пяти дней после их IPO. После этого допускаются их колебания в диапазоне до 20 процентов, пока не вмешается оператор фондовой биржи и временно не приостановит торги этими акциями. Для других государственных бирж в Китае такой предел колебаний ограничен 10 процентами.

"Поначалу колебания курсов акций, вероятно, будут очень сильными, - полагает Крис Цверман из консалтинговой компании Zwermann Financials. - В первые несколько недель отделяются зерна от плевел, но через некоторое время ситуация должна стабилизироваться". Цверман исходит из того, что первоначальная стадия может продлиться от года до двух. В течение этого времени некоторые компании, вероятно, рискнут выйти на биржу, а другие уже успеют покинуть ее.

В любом случае, в понедельник, 22 июля, 25 компаний из отраслей, считающимися перспективными, дебютируют на Star Market, которой управляет Шанхайская фондовая биржа. Эти фирмы-первопроходцы привлекли инвесторов, вложивших в них около пяти миллиардов евро.

Цена их акций при эмиссии превысила на пике прибыль на акцию в 171 раз. Для сравнения - на данный момент соотношение цены и прибыли составляет около 24 для американской Nasdaq и около 28 - для немецкого технологического индекса TecDAX.

Высокие начальные курсы акций, в свою очередь, являются результатом огромного спроса на ценные бумаги тех концернов, которые первыми выходят на новую фондовую биржу. Среди китайских мелких инвесторов спрос на соответствующие акции, как сообщают, превысил предложение в 1700 раз. При этом, представляется, что идея китайских властей - направить частный капитал в отрасли и компании, которые правительство в Пекине считает главными для роста и глобального экономического влияния - уже успешно сработала.

Биржа Star Market - важный шаг на пути Китая к достижению амбициозной цели: в ближайшие годы стать мировым лидером в определяющих будущее отраслях промышленности. Предпосылкой для этого, вероятно, является тот факт, что китайские интернет-гиганты, такие как Alibaba, JD.com или местная поисковая система Baidu, привлекли миллиарды долларов, успешно выйдя на фондовый рынок. Только они сделали это на Уолл-стрит, а для небольших компаний такой путь слишком сложен и дорог.