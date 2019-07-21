Audi готовит к выпуску спортивный электрический седан e-tron GT. ФОТО

Об этом сообщает Autogeek, передает БизнесЦензор.

На заводе Audi в Германии уже стартовали подготовительные работы для начала производства.

Электроседан e-tron GT будет собираться на той же сборочной линии, что и Audi R8, а именно на заводе Böllinger Höfe в Германии.

"Поскольку Böllinger Höfe уже был создан как производственное предприятие с инновационными и гибкими производственными процессами, то мы имеем идеальные условия для производства e-tron GT наряду с Audi R8. Здесь оживает уникальное сочетание мастерства и умной фабрики", - заявил руководитель производства Вольфганг Шанц.

Также сообщается, что Audi строит "два новых легких строительных зала на 10 тыс. квадратных метров" и отдельный, высокоавтоматизированный кузовной цех.

Audi e-tron GT показали на автосалона в Лос-Анджелесе в прошлом году. Мощность автомобиля будет составлять 590 лошадиных сил. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 95 кВтч и двумя электромоторами.

С 0 до 100 км/ч e-tron GT будет разгоняться примерно за 3,5 секунды, а до 200 км/ч - за 12 секунд. Максимальная скорость - 240 км/ч. На одном заряде электромобиль сможет проезжать более 400 километров.

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